Происшествия

На главного инспектора Ространснадзора в Псковской области завели дело о взятках

Великолукская прокуратура подтвердила законность уголовного дела о взятках в отношении главного государственного инспектора территориального отделения Ространснадзора по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области.

Расследование установило, что мужчина предложил ежемесячно выплачивать 20 000 рублей главному государственному инспектору территориального отделения Ространснадзора по Псковской области. Взятка предназначалась за гарантию непривлечения водителей и юридического лица к административной ответственности за нарушения в сфере грузовых перевозок.

Впоследствии злоумышленник дважды передал указанную сумму должностному лицу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий). За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее бывшему заместителю начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО ужесточили наказание за получение взятки.