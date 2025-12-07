Происшествия

Браконьера задержали в Гдовском округе

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому округу пресекли незаконный вылов биоресурсов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 13 декабря в акватории озера Теплое на территории Гдовского муниципального округа безработный местный житель 1978 года рождения ловил рыбу сетью. Информация об этом в полицию поступила от представителей службы рыбоохраны.

Полицейские задержали браконьера с поличным. Изъяты катер, мотор, рыболовные сети, а также немалый улов, в том числе щуки, судаки, лещи, окуни, плотва, ряпушка, густера.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.