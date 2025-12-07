Происшествия

Спецназ оказал силовую поддержку при задержании жителя Плюссы по подозрению в убийстве

Сотрудники СОБР «Гепард» регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку правоохранительным органам при задержании мужчины, подозреваемого в убийстве в поселке Плюсса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По предварительным данным, преступление произошло в ночь на 14 декабря. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с мужчиной на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры он выстрелил в потерпевшего из ружья. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Смотрите также Отдых в плюсском кафе завершился дракой, преследованием и убийством

После совершенного преступления гражданин укрылся в своей квартире, где его задержали сотрудники СОБР «Гепард» Росгвардии и полиции.