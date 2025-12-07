Происшествия

Отдых в плюсском кафе завершился дракой, преследованием и убийством

Жителя Плюссы, застрелившего своего оппонента в ходе ссоры, задержала полиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

14 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц в Плюссе тела 46-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 14 декабря в ночное время между двумя мужчинами, отдыхавшими в одном из кафе в Плюсском районе, произошла драка, после которой один из участников конфликта направился домой, а второй преследовал его до дома на автомобиле, после чего, находясь на улице, начал выкрикивать угрозы и требования выйти из дома для дальнейших разбирательств, демонстрируя имеющийся у него при себе охотничий карабин.

В ответ на требования подозреваемый вышел из дома на улицу, взяв с собой охотничье ружье, и в ходе продолжения ссоры выстрелил в оппонента, после чего сразу вернулся домой. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Псковской области и ОУР МО МВД России «Стругокрасненский», при силовой поддержке СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области мужчину задержали, следователи СК изъяли у него несколько единиц охотничьего оружия и боеприпасы к нему.

Рядом с местом обнаружения тела погибшего также найден охотничий карабин с боеприпасами, а в автомобиле последнего обнаружен травматический пистолет.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.