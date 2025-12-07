Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Господин Рейтингомер
Тридцать мастеров и одна ёлка
ESG-активность на Некрасова
РКО и эквайринг в ПСБ
Новогодний корпоратив
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Почему такие желтые?
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
в «СтругановЪ»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
ПЛН-25: Вихри двадцатых
 
 
 
ещё Происшествия 07.12.2025 12:460 Псковские инспекторы ППС вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться 17.12.2025 13:580 Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада 17.12.2025 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры 17.12.2025 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове 17.12.2025 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада

17.12.2025 13:58|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку кражи в одном из сетевых магазинов города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл в торговой точке, расположенной на улице Пискарева. Росгвардейцы задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала 8 плиток шоколада.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанной к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 128 человек
17.12.2025, 13:580 Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада 17.12.2025, 13:530 Проваливших экзамены псковичей зачислят на профподготовку по итогам 8 классов 17.12.2025, 13:450 Еще два учебных заведения Пскова закрылись на карантин 17.12.2025, 13:280 Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов на остановках общественного транспорта
17.12.2025, 13:270 Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года 17.12.2025, 13:141 Социальные выплаты планируют увеличить на 4% в Псковской области 17.12.2025, 13:100 Итоги нацпроектов в сфере здравоохранения подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 17.12.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым
17.12.2025, 13:010 Горящие даты новогодних корпоративов в ресторане «СтругановЪ» 17.12.2025, 13:000 Обновление порядка обеспечения жильем сирот поддержал соцкомитет Собрания  17.12.2025, 12:560 Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей 17.12.2025, 12:501 Только в 6 из 10 компаний Пскова пройдут новогодние корпоративы — опрос
17.12.2025, 12:490 Бюджет псковского фонда ОМС рассмотрел соцкомитет областного Собрания 17.12.2025, 12:430 Трижды проваливший экзамен по вождению москвич напал на инструктора с ножом 17.12.2025, 12:430 Псковские археологи завершили полевой сезон находкой глиняной свистульки 17.12.2025, 12:360 Принять областной бюджет на 2026 год с обновлёнными параметрами рекомендовал профильный комитет Собрания
17.12.2025, 12:360 Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры 17.12.2025, 12:220 Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера 17.12.2025, 12:200 В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое аналитическое оборудование 17.12.2025, 12:190 В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева
17.12.2025, 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 17.12.2025, 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры 17.12.2025, 11:440 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?
17.12.2025, 11:430 «Псковским тепловым сетям» пришлось применять экстренные меры по устранению аварий 17.12.2025, 11:350 МТС укрепила лидерство на рынке pLTE в 2025 году 17.12.2025, 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове 17.12.2025, 11:220 Не сдавшие ОГЭ псковские школьники смогут пройти профподготовку
17.12.2025, 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию 17.12.2025, 11:120 Четырех человек эвакуировали при возгорании мусора в Острове 17.12.2025, 11:110 Меры сокращения очереди на квартиры для детей-сирот обсудили в Собрании 17.12.2025, 11:060 За попытку диверсии 21-летняя великолучанка заключена под стражу
17.12.2025, 11:050 Пенсионерка скончалась при возгорании бани в великолукской деревне Малахово 17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 11:020 Женщина погибла при пожаре в Печорах из-за неосторожного курения 17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда
17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 17.12.2025, 10:550 Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области 17.12.2025, 10:520 Изменения в бюджет текущего года поддержал профильный комитет Собрания 17.12.2025, 10:470 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная
17.12.2025, 10:420 Светлана Мельникова расскажет о музейных итогах в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 17.12.2025, 10:351 Победителей конкурса «Лучший медицинский работник» наградил псковский губернатор 17.12.2025, 10:290 Доходы бюджета Псковской области увеличились ко второму чтению законопроекта 17.12.2025, 10:230 Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет
17.12.2025, 10:210 Уроженца Павлодара со шрамами на теле разыскивают в Псковской области 17.12.2025, 10:020 Пожарный из Великих Лук стал участником экстремального телепроекта 17.12.2025, 09:500 Юрист рассказала, кому в Псковской области положена 13-я зарплата 17.12.2025, 09:370 Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире
17.12.2025, 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% — исследование 17.12.2025, 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025, 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике 17.12.2025, 08:400 Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат
17.12.2025, 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды 17.12.2025, 07:001 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря
16.12.2025, 22:084 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля 16.12.2025, 21:401 В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд - «Псковская улитка»
16.12.2025, 21:200 В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест 16.12.2025, 21:000 Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове 16.12.2025, 20:400 Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка 16.12.2025, 20:200 По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой
16.12.2025, 20:000 Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО 16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение 16.12.2025, 19:200 В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе
16.12.2025, 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове 16.12.2025, 18:400 Гонки по вертикали: суд, бюджет и «нервная стабильность». ВИДЕО 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом 16.12.2025, 18:200 В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков»
16.12.2025, 18:170 Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге 16.12.2025, 18:090 Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды» 16.12.2025, 18:010 Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru