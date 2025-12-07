Происшествия

Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку кражи в одном из сетевых магазинов города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл в торговой точке, расположенной на улице Пискарева. Росгвардейцы задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала 8 плиток шоколада.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанной к ответственности в соответствии с действующим законодательством.