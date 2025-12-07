Происшествия

Перед Новым годом мошенники атакуют россиян под видом доставки подарков

В России отмечается рост мошенничества, связанного с поддельными службами доставки. Об этом рассказал руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин.

«Повышенное внимание к покупкам в этот период усиливает доверие к звонкам о доставке. Люди ждут посылки, реагируют на сообщения от курьерских сервисов и воспринимают такие контакты как часть повседневного процесса подготовки к сезонным событиям. Дополнительно злоумышленники оказывают давление на жертву, создавая необходимость немедленно подтвердить заказ. В сочетании с плотным рабочим ритмом декабря это снижает внимательность потребителя, чем пользуются злоумышленники», — сказал он.

Раньше мошенники просили просто назвать код из СМС для подтверждения доставки. Сейчас атака усложнилась: сначала звонит «оператор поддержки», собирает данные, а затем использует их для получения реквизитов банковских карт. Все действия направлены на то, чтобы собеседник добровольно продиктовал нужную информацию, пишут «Известия».

«Признаками обмана становятся неожиданное сообщение о посылке или «срочный звонок» от курьера, который в скором времени готов привезти «посылку», просьбы назвать реквизиты или заранее сообщить код с подтверждением доставки. Также просьба отдельно оплатить доставку может указывать на мошенничество, так как обычно товар и доставка оплачиваются вместе», — добавил эксперт.