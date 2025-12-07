Происшествия

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области 17 декабря задержали местного жителя, подозреваемого в краже из сетевого магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Инцидент произошёл около 20.00 в магазине, расположенном на улице Яна Фабрициуса. Правонарушителем оказался пскович 1988 года рождения.

Пскович похитил из торгового зала продукты. Сумма ущерба составила 5 334 рубля.

По факту кражи проводится проверка.