Происшествия

Баня горела в великолукском СНТ «Мелиоратор»

Возгорание бани произошло в садовом некоммерческом товариществе «Мелиоратор» в Великих Луках 20 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 17:29 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки и два садовых дома. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.

Позднее, в 23:15, поступило сообщение о возгорании нежилого многоквартирного дома в деревне Иваново Великолукского муниципального округа. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом и три хозяйственные постройки. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.