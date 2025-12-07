Происшествия

Загоревшееся одеяло стало причиной пожара в Стругах Красных

Возгорание в квартире многоквартирного жилого дома произошло на улице Советской в поселке Струги Красные 23 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:42. Сгорело одеяло, закопчен потолок по всей площади. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем в алкогольном опьянении. Пострадал 60-летний мужчина, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Пожарным удалось спасти человека и квартиру. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.