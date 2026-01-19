 
Происшествия

Семь пожаров произошло за выходные в Псковской области из-за нарушений при использовании печи

Семь пожаров, возникших по причине нарушений техники безопасности при использовании печного оборудования, ликвидировали огнеборцы в регионе за выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

17 января поступило сообщение о возгорании бани в деревне Сысоево Палкинского муниципального округа. Предположительной причиной стала неисправность трубы дымохода. Возгорание ликвидировано общими силами областных пожарных и МЧС России в составе семи человек и трех единиц техники.

В 14:21 поступило сообщение о возгорании в деревне Болотово Великолукского округа. В бане огонь повредил стену и потолочное перекрытие. Привлекалось восемь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом и три хозяйственные постройки.

Чуть позже, в 14:27, поступило сообщение о возгорании бани в деревне Горелик Пушкиногорского округа. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом.

Вечером пожарные МЧС России ликвидировали возгорание стены и потолочного перекрытия в бане в садовом некоммерческом товариществе «Ягодное» в Великих Луках. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом и хозяйственная постройка.

В 03:36 поступило сообщение о возгорании бани в СНТ «Промежицы» в Пскове. Возгорание ликвидировали 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Позже огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорании бани в переулке Островского в Великих Луках. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом и хозяйственная постройка.

18 января в 9:19 поступило сообщение о возгорании в жилого дома на улице Большая Пионерская в Острове. Огонь повредил стену и потолочное перекрытие.

Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом.

