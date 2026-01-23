 
Происшествия

Пенсионерку в белой шапке с тростью разыскивают в Пскове

77-летняя Эмма Дмитровская (Ваймер) пропала в Пскове. С 22 января ее местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые с проседью волосы, серые глаза. 

Была одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки и белую шапку. С собой было деревянная трость и пакет Wildberries.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

