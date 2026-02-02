За январь мошенники похитили у псковичей более 21 миллиона рублей

За январь в Псковской области суммарный ущерб от мошенничества составил 21 267 903 рубля, общее количество потерпевших - 44 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Инфографика: УМВД Росси по Псковской области

Наиболее распространенной преступной схемой являлся перевод средств на «безопасный счет» - 25 случаев. Мошенничество при покупке товаров в интернете расположилось на второй строчке по популярности - 11 случаев. Взломанные аккаунты в социальных сетях - два случая, «освобождение» от ответственности - два случая, предложение дополнительного заработка - четыре случая.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру: 102 (112)», - обратились к жителям региона в УМВД.