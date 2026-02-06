Пять свиней спасли при пожаре в псковской деревне Гверздонь

Две хозяйственные постройки горели в Псковской области 5 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 6:39 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Гверздонь Псковского муниципального округа. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки. Совместными усилиями областных пожарных и МЧС России были спасены пять свиней и хозяйственная постройка. Всего привлекались девять специалистов и две единицы техники.

Ночью, в 23:57, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бесхозного строения в деревне Каменец Пушкиногорского округа. Предположительной причиной названо неосторожное обращение с огнем. Привлекались десять специалистов и две единицы техники.