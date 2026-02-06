Названа предположительная причина возгорания в Псковском агротехническом колледже

Предположительной причиной возгорания в агротехническом колледже в Пскове стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сегодня на Ленинградском шоссе произошло возгорание на втором этаже в производственном здании Псковского агротехнического колледжа.

«К счастью, никто не пострадал, эвакуация из здания не проводилась», - отметили в МЧС.

К ликвидации пожара на 80 квадратных метрах привлекались 19 специалистов МЧС России и пять единиц техники. Для устранения задымления применялся переносной дымосос.