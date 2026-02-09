Росгвардейцы задержали псковича за кражу восьми упаковок сыра

Росгвардейцы 7 февраля задержали псковича, подозреваемого в хищении из сетевого магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14.00 наряду вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Оперативно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 34-летнего жителя Пскова, который похитил из торгового зала восемь упаковок сыра.

По факту хищения проводится проверка.