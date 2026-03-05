 
Происшествия

В деревне Знаменка Псковского округа сгорели хозпостройка и дрова

0

Техногенный пожар в хозяйственной постройке произошел в деревне Знаменка Псковского округа 4 марта. Площадь возгорания составила 44 квадратных метра, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Хозяйственная постройка загорелась на улице Звездной, сообщение о пожаре поступило в 06:48. Сгорело 75 кубических метров дров. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри постройки.

Благодаря действиям спасателей удалось сохранить жилой дом, две хозяйственные постройки, а также шесть кроликов и десять кур. На месте происшествия работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной противопожарной службы и две единицы техники.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026