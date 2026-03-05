В деревне Знаменка Псковского округа сгорели хозпостройка и дрова

Техногенный пожар в хозяйственной постройке произошел в деревне Знаменка Псковского округа 4 марта. Площадь возгорания составила 44 квадратных метра, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Хозяйственная постройка загорелась на улице Звездной, сообщение о пожаре поступило в 06:48. Сгорело 75 кубических метров дров. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри постройки.

Благодаря действиям спасателей удалось сохранить жилой дом, две хозяйственные постройки, а также шесть кроликов и десять кур. На месте происшествия работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной противопожарной службы и две единицы техники.