В Пскове подростка обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В Пскове 16-летний житель города Санкт-Петербурга обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

По версии следствия, подросток, находясь в Санкт-Петербурге, получил от лица, личность которого устанавливается следствием, через тайник-закладку оптовую партию наркотического средства. В целях его дальнейшего сбыта более мелкими партиями он поместил часть наркотика в тайники-закладки, оборудованные на территории города Пскова. Тем не менее довести до конца свой преступный умысел, направленный на его сбыт, подозреваемому не удалось ввиду пресечения его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи при оперативном сопровождении ОКОН УМВД России по городу Пскову продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Реклама на ПЛН

