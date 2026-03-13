Девушке из Ростова грозит срок до 20 лет за попытку сбыта в наркотиков в Пскове

Заместителем прокурора Псковской области Алексеем Поповым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней девушки. Она обвиняется в совершении особо тяжкого преступления - участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемая, желая получить легкий доход, вступила в преступное сообщество, действовавшее на территории трех регионов: Псковской, Ленинградской и Московской областей. В иерархии наркобизнеса девушка выполняла роль «курьера-закладчика».

Действуя по указанию «куратора», она прибыла из Ростова-на-Дону в Псков. Здесь она получала оптовые партии запрещенных веществ и оборудовала тайники для дальнейшего сбыта наркотиков неограниченному кругу лиц.

Довести свой преступный умысел до конца молодая женщина не смогла - она была задержана сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено прокуратурой области в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

