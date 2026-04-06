 
Происшествия

Великолучанина арестовали по обвинению в убийстве в дачном доме

Обвиняемый в совершении убийства житель города Великие Луки заключен под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Великолукского МСО СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Великих Лук, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, 2 апреля около 6:00 обвиняемый находился в дачном доме, расположенном в деревне Ферово Великолукского округа, в состоянии алкогольного опьянения. На почве личной неприязни он взял нож и ударил потерпевшего в шею, повредив сонную артерию, в результате чего тот скончался от острой потери крови.

Учитывая, что обвиняемому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет, с учетом данных о личности мужчины, имеющего неснятые и непогашенные судимости за совершение умышленных преступлений, суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, великолучанин может скрыться от предварительного следствия или суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 1 июня.

