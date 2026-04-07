Украинский БПЛА с действующей боевой частью ликвидировали псковские сотрудники ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с УМВД России по Псковской области и управлением Росгвардии по Псковской области в Куньинском районе обнаружили потерпевший крушение украинский беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью. БПЛА был начинён поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации на месте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Видео: УФСБ России по Псковской области

«УФСБ России по Псковской области напоминает правила поведения в случае обнаружения жителями региона беспилотного летательного аппарата: нельзя подходить к сбитому беспилотному воздушному судну и его отдельным фрагментам, вблизи БПЛА нельзя пользоваться сотовым телефоном или радиоаппаратурой. Любую информацию о пролётах БПЛА, местах падения нужно незамедлительно сообщать по телефону дежурной службы УФСБ России по Псковской области 8-8112-72-52-00», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, силовики напомнили, что в регионе действует Указ губернатора Псковской области о запрете публикации и распространения в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» любой информации, в том числе фото- и видеоматерилов, сообщений

касающихся применения и последствий применения БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полёта, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных атакой повреждений;

касающихся применения и последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов на территории Псковской области.

Несоблюдение вышеуказанных запретов является основанием для привлечения гражданина к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.