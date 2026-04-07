Супруги осуждены за хищение из магазина «Магнит» в Опочке

Подсудимые Роговский и Захарова, которая работала продавцом и товароведом в магазине «Магнит» города Опочка, вступили в преступный сговор, совершили хищение, присвоив товарно-материальные ценности из магазина по месту работы на общую сумму 14 359,42 рубля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкий районный суд постановил приговор в отношении находящихся в брачных отношениях 25-летного жителя Пустошкинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 160, частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и 27-летней жительницы посёлка Локня, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ.

Суд также установил, что Роговский являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль, не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие. 

Подсудимые Роговский и Захарова согласились с предъявленным им обвинением, полностью признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. 

Роговского признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. 

Захарову признали виновной и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

