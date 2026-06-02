 
Происшествия

Мужчина в Пскове получил 16-летний срок за спонсирование украинки 

0

Мужчина в Пскове получил 16-летний срок за спонсирование украинки, принимающей участие в боевых действиях с Россией, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Псковский областной суд постановил приговор в отношении гражданина РФ, он признан виновным в государственной измене, выразившейся в оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации

Суд установил, что мужчина перечислил гражданке Украины денежные средства для приобретения обмундирования, а также для организации её перемещения по территории Украины, необходимого для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы, с установлением определенных обязательств.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026