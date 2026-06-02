Мужчина в Пскове получил 16-летний срок за спонсирование украинки, принимающей участие в боевых действиях с Россией, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Псковский областной суд постановил приговор в отношении гражданина РФ, он признан виновным в государственной измене, выразившейся в оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации

Суд установил, что мужчина перечислил гражданке Украины денежные средства для приобретения обмундирования, а также для организации её перемещения по территории Украины, необходимого для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы, с установлением определенных обязательств.