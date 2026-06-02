В Пскове росгвардейцы поймали пару с поличным при краже из гипермаркета

Экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержал двух жителей города — 35-летнюю женщину и 26-летнего мужчину 1 июня около 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал «тревога», который поступил из торгового зала гипермаркета на Рижском проспекте. Сотрудники в кратчайшие сроки задержали подозреваемых прямо на месте происшествия. Задержанные похитили две пары обуви, два халата, три купальника, два полотенца и продукты питания. Сумма причинённого ущерба составила 20 141 рубль.

После этого росгвардейцы передали все материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

