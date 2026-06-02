Три пожара произошло в Псковской области из-за короткого замыкания за сутки

Три возгорания из-за короткого замыкания произошло в регионе за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 4:58 в деревне Большие Мильцы Печорского муниципального округа сгорел нежилой дом. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены две хозяйственные постройки.

Затем, в 14:01, в селе Ямм Гдовского округа в двухэтажном жилом доме огонь повредил потолочное перекрытие и кровлю. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Вечером, в 23:27, в деревне Чернецово Дедовичского округа хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади, огонь уничтожил кровлю по всей площади. В тушении участвовали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.