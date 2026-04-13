Строительный вагончик горел на улице Индустриальной в Пскове

Строительный вагончик горел на улице Индустриальной в Пскове 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 18:01. Вагончик выгорел изнутри по всей площади. Причиной, предположительно, стал поджог. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В этот же день в 22:09 поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Мшенец» Великолукского муниципального округа. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки в комнате. Спасены два дачных дома и три хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

