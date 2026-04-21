Две жительницы Великих Лук перевели мошенникам более четырех миллионов рублей

Неизвестные злоумышленники с использованием мессенджеров обманным путем ввели в заблуждение двух жительниц Великих Лук и Великолукского муниципального округа, в результате чего завладели их денежными средствами на общую сумму более четырех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, они предложили собеседницам дополнительный заработок в Сети за счет инвестиций, а также настоятельно рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счет». В итоге потерпевшие, лишившись в совокупности свыше четырех миллионов рублей, обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.