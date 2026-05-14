Старики-разбойники из Овсища

Современный городской тру-крайм: пара пенсионеров две ночи подряд выкапывает цветущие кустарники от новостроек, повторяя свои же прошлогодние похождения, оставшиеся безнаказанными, однако на этот раз жильцы их выслеживают по камерам, провожают до дома и забирают похищенное назад. Зачем пожилым понадобилась зелень и что за ее присвоение под покровом ночи может им грозить - с подробностями истории обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Утром 12 мая псковичка Татьяна Шаблий, мастер по маникюру, живущая по улице Ижорского Батальона, 17 вышла из дома и испытала чувство глубокого недоумения. Три дня назад она вместе с соседкой начала озеленять пятачки у подъездов. В праздничный день в садовом центре купили и высадили у себя под окнами пять спирей — декоративных кустов, веточки которых полностью покрываются мелкими цветами. Однако у своего подъезда Татьяна вместо спиреи обнаружила ямку. «Пропустили», - такой была первая мысль женщины. Но и у других подъездов красовались дыры в земле. Три куста, как ветром сдуло.

Камеры зафиксировали момент пропажи зелени.

Тринадцатиэтажку в микрорайоне Овсище заселили под самый конец 2024 года. Прошлую весну собственники обживались, а к нынешнему теплому сезону уже самоорганизовались на наведение красоты за пределами квартир. Вместе с Татьяной Шаблий посадками занимается Кристина Федорова, заместитель главбуха в строительной компании. Она же провела сбор средств с жильцов. Кто-то скинулся деньгами, другие поделились растениями с личных дач.

«Собрали в районе 30 тысяч, но ещё не полностью потратили, так как это продолжительный процесс, - рассказывает Кристина Федорова. - Вскопали всю землю с жильцами, создали клумбы. У нас уже есть сортовые сирени, пионы, форзиции, лилии, колокольчики, хосты, гортензии Дерен, Бадан. И ещё будем докупать. Это долго — занимаемся в личное время по выходным, и достаточно дорого на наш огромный дом на 338 квартир».

Ямка вместо растения.

Каждая из исчезнувших спирей обошлась в 380 рублей. На доме смонтирована система видеонаблюдения, так что Кристина с Татьяной кинулись отсматривать запись минувшей ночи. И нашли искомое — тех, кто приделал саженцам ноги. На видеозаписи оказалась пара пенсионеров. Забрав три куста, он и она растворились за пределами досягаемости камер.

На следующий день Кристина написала заявление в полицию. По словам жильцов, там развели руками: если сами вы не узнаете фигуры на записи, мы помочь вряд ли сможем. Куда больше пользы получилось от размещения поста с кусочком видео в местном паблике «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище — окраины Пскова». С обворованными соседями связалась жительница 15-го дома. У его стен ровно такая же история произошла год назад: исчезли две гортензии. Тоже было написано заявление в полицию, но результатов оно не принесло. В фигурах нынешних воришек соседка узнала похитителей своих гортензий, в тот раз они тоже засветились на камеру.

Самое главное: соседка рассказала, что гортензии выкапывали две ночи подряд. И тогда Татьяна засела в засаду перед экраном. А ну как и к ним вернутся? У семнадцатого дома еще осталось, что выкопать, расчет был на то, что воры листа живого не оставят. И он оправдался. Женщина караулила с десяти вечера, и около часа ночи знакомые фигуры мелькнули в кадре. На этот раз забрали еще одну спирею.

«Женщина начала разворачивать пакет еще до того, как подошла к заветному кустику, они шли целенаправленно за ним! - при описании ночных событий Татьяне сложно сдерживать эмоции. - Я до последнего не верила, что их поймаем. Как поступить с ними, тоже было неясно, силой удерживать до приезда полиции — незаконно. Решили хотя бы проследить, куда они дальше пойдут, может, они вообще на машине приехали. В общем, действовали по обстоятельствам. Буквально за минуту выбежали с мужем на улицу».

Следовать за злоумышленниками долго не пришлось. Ушли те недалеко — к панельной пятиэтажке 70-х годов постройки, стоящей через дорогу. Территорию у этого дома Татьяна описывает, как очень ухоженную, с клумбами, полными цветов и целыми плантациями спирей — настоящий пример для новоселов.

Когда преследователи проявили себя, похитители остались невозмутимы. Мужчина помалкивал, а женщина заявила, что планировала высадить кусты в собственном палисаднике. Отдала свежевыкопанное растение, поднялась в квартиру за вчерашней добычей.

Похитители за секунды до разоблачения. В руках у женщины пакет, а в нем - только что выкопанная четвертая спирея.

В итоге, удалось забрать и четыре спиреи, и еще немного мелких цветов, пропажу которых шокированные жильцы новостройки даже не заметили.

«Украденное предыдущей ночью уже было в пластиковых ведерках. Я считаю, что воровали на продажу, - говорит Татьяна Шаблий. - С утра я наши кустики вернула на место. Надеюсь, что больше не придется заниматься поимкой воров, и мы сделаем очень красивый двор!»

Возвращенные растения.

«Территорию будем озеленять дальше, - уверенно заявляет Кристина Федорова. - У нас отличный дружный дом, такое ощущение, что все друг друга знают и всегда готовы прийти на помощь, поделиться разным, от таблеток до строительных материалов. Люди сейчас не закрытые, как многие думают, просто надо найти к каждому подход. Будем ждать, когда всё зацветёт и вырастет, чтобы увидеть наши труды».

Официальное наказание, если жильцы пойдут до конца и не снимут свои претензии, окажется невелико. Как пояснили нам в пресс-службе УМВД России по Псковской области, деяния любителей чужой зелени у семнадцатого дома не носят уголовного характера, они тянут на статью «Мелкое хищение» КоАП РФ. Каждая спирея обошлась в 380 рублей, четыре штуки — 1520 рублей. Значит, грозит штраф в пользу государства до пятикратного размера похищенного, или арест от 10 до 15 суток, или до 120 часов обязательных работ.

Клумбы снова зазеленели. Пока скромно, ну так за свой счет и своими силами.

Однако к делу присоединяются еще и прошлогодние гортензии у дома №15. Каждая стоила по 1800 рублей за штуку, то есть сумма ущерба превышает 2500 рублей. Это уже не административное мелкое хищение, а самая что ни на есть уголовная кража, да еще и совершенная группой лиц по предварительному сговору. То есть светит ч. 2 ст. 158 УК РФ, деяние «наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового».

Жители Ижорского Батальона, 17 планируют продолжать благоустройство.

В силу преклонных лет пенсионеры смогут рассчитывать на снисхождение. Они вообще сильно удивились, услышав от Татьяны и ее мужа слово «полиция». Какая полиция, они же все отдали? Как говорится, органы разберутся. Куда важнее общественное порицание, которое герои видеозаписи получили вместе со своей минутой славы. Видеозапись деяния разошлась по СМИ и соцсетям, ее выдали в эфире программе «Вести» на ГТРК «Псков». Пальцем на улице, конечно, показывать не станут, но родные и близкое окружение точно признали знакомых. Стоили несколько чужих цветов того, чтобы так позориться на склоне лет? О развешанных повсюду общественных и частных камерах стоит помнить тем, кто решит повторить «подвиг» овсищенских стариков-разбойников.

Юлия Магера