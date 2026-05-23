Мужчина утонул в пруду у частного домовладения в Острове

Следственными органами СК России по Псковской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в пруду на территории частного домовладения в городе Острове Псковской области тела мужчины. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, тело мужчины с признаками утопления было обнаружено в пруду возле строения бани знакомым мужчины. В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.