В Петербурге мужчина подстрелил ребенка за игру на саксофоне под окнами

В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об инциденте, который произошел накануне у дома № 1 на Минском переулке в Санкт-Петербурге, в полицию сообщил прохожий, ставший свидетелем произошедшего.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия», – говорится в посте Ирины Волк.

Ребенок госпитализирован, а стрелявший мужчина задержан полицией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, добавила она.

СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве с применением оружия.