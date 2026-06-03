Жилой дом горел в псковском садоводстве «Юбилейное»

Жилой дом горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Юбилейное» в Псковском муниципальном округе 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:37. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительной причиной стал недостаток изготовления печи. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день в 14:58 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Подосье Псковского округа. Хозпостройка сгорела, огнем поврежден деревянный забор. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасен жилой дом.

В 19:47 в селе Чернево Гдовского муниципального округа в бане в помещении парной огнем повреждено потолочное перекрытие. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На месте работали шесть специалистов областной противопожарной охраны и две единицы техники. Спасена баня.