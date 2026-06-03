Кражу трех топоров, 20 кг сахара и медного таза раскрыли полицейские в Невеле

Сотрудники МО МВД России «Невельский» раскрыли кражу имущества у местной жительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

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По версии следствия, в Невеле из дома по переулку Лермонтова, сорвав навесной замок, была совершена кража 20 килограммов сахара, настенных часов, резиновых сапог, постельного белья. А из сарая возле этого дома злоумышленники похитили три топора, молоток, ручную косу и даже медный таз. О произошедшем в полицию сообщила пожилая горожанка.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались двое безработных невельчан 1966 и 1981 годов рождения. Краденые вещи они собирались продать, но не успели.

В настоящее время все похищенное изъято. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.