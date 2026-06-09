За прошедшие сутки в небе над Псковской областью уничтожили два БПЛА

За прошедшие сутки в небе над Псковской областью уничтожено два вражеских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

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«Оперативными службами организован поиск и нейтрализация нарезывавшихся элементов боевых частей БПЛА», - уточнил глава региона и напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно.

При виде БПЛА нудно незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00. При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.

«Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

Режим беспилотной опасности в настоящее время в регионе снят.