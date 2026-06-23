В садоводческом товариществе в Псковском округе сгорел дом

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на возгорание садового дома в садовом некоммерческом товариществе «Ручеёк» в деревне Соево Псковского муниципального округа, сообщили ГУ МЧС РФ по региону.

На соседнем участке в сарае огнем повреждена стена. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 10 специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасена хозяйственная постройка.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель, а также соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня.