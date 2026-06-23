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Пьяные девушки избили 25-летнего псковича за замечание

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Сотрудники полиции Пушкинского района задержали трёх участниц драки на Московском шоссе, 4. На них пожаловался мужчина, которому после встречи с амазонками потребовалась медицинская помощь.

Конфликт в Пушкине произошел накануне. Прибывшие на место патрульные задержали 21-летнюю участницу, а также двух ее подруг в возрасте 15 и 17 лет. По предварительным данным, у выпивших девушек произошел спор с 25-летним жителем Псковской области. Он сделал дамам замечание, а те в ответ обрушились на него с кулаками.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой. Он написал заявление в полицию на обидчиц. Старшая получила административный протокол о мелком хулиганстве, также в отношении нее могут возбудить уголовное дело, пишет «Фонтанка.ру».

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