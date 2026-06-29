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Садовый дом сгорел в пушкиногорской деревне Бугрово

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Садовый дом сгорел в деревне Бугрово Пушкиногорского муниципального округа 27 июня, сообщили ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 03:58 поступило сообщение о пожаре. Предположительной причиной стал аварийный режим работы и электрооборудования сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и три единицы техники. Огнеборцами спасены жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

А в 13:58 в деревне Цело Бежаницкого муниципального округа в бане сгорела сажа в дымоходе. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На месте работали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасена хозяйственная постройка.

В 18:52 в деревне Зуи Невельского муниципального округа в хозяйственной постройке огнем была повреждена кровля. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали три специалиста МЧС России и одна единица техники. Хозяйственная постройка была спасена.

В 23:22 в деревне Барбаши Псковского муниципального округа в жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорело помещение кухни и коридора. Наружная стена дома повреждена огнем. Причина, предположительно, – аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

 

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за за состоянием электрооборудования и электропроводки, также для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель и соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня и при устройстве и эксплуатации печи.

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