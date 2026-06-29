 
Происшествия

Мошенники обманули псковичей под предлогом продажи прицепа

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Несколько жителей Пскова, Псковского муниципального округа и поселка Локня поддались на уловки мошенников и лишились своих денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили по телефонам и обращались через мессенджеры неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также банков и других организаций.

Незнакомцы настоятельно рекомендовали собеседникам для предотвращения серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

Других доверчивых граждан обещали освободить от уголовной ответственности за оказание финансовой помощи террористам.

А некоторых пользователей ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе прицепа.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности свыше полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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