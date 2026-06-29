 
Происшествия

В Палкинском округе водитель «Нивы» насмерть сбил ребенка, сдавая задним ходом

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Печорские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, сегодня в деревни Рычково в Палкинском муниципальном округе водитель автомобиля «Нива», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и видео далее: УМВД России по Псковской области

В результате ДТП на месте погиб ребенок 2017 года рождения, 3-х летний мальчик был осмотрен медиками и передан родителям.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. 

Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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