В Палкинском округе водитель «Нивы» насмерть сбил ребенка, сдавая задним ходом

Печорские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, сегодня в деревни Рычково в Палкинском муниципальном округе водитель автомобиля «Нива», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В результате ДТП на месте погиб ребенок 2017 года рождения, 3-х летний мальчик был осмотрен медиками и передан родителям.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.

Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин. Выясняются все обстоятельства произошедшего.