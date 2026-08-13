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Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у иностранца в Великих Луках

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В Великих Луках сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. 

Фото здесь и далее: Транспортная полиция СЗФО / Max

В незаконном обороте наркотиков подозревается 39-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчину задержали вблизи железнодорожной станции города Великие Луки. При досмотре в присутствии понятых у него изъяли порошок белого цвета, а при осмотре места жительства – партию таблеток без индивидуальных упаковок неизвестного происхождения. 

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое – МДМА общей массой около 35 граммов и мефедрон, масса 50 граммов. Фигурант планировал сбыть запрещенные вещества на территории Псковской области.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере». 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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