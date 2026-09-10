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82 случая присасывания клещей произошли в Псковской области за неделю

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82 жителя Псковской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

С начала сезона 2140 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. 

Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей: 

  • Псков – 476 
  • Великие Луки – 360 
  • Псковский МО – 134 
  • Опочецкий МО – 130 
  • Невельский МО – 129 

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2638 клещей: снятых с людей – 2072, из объектов окружающей среды – 566. 

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: 

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%, 
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 28,04%, 
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,12%, 
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,88%. 

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза в том числе у шести детей. 

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