82 случая присасывания клещей произошли в Псковской области за неделю

82 жителя Псковской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

С начала сезона 2140 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:

Псков – 476

Великие Луки – 360

Псковский МО – 134

Опочецкий МО – 130

Невельский МО – 129

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2638 клещей: снятых с людей – 2072, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 28,04%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,12%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,88%.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза в том числе у шести детей.