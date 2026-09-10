82 случая присасывания клещей произошли в Псковской области за неделю

82 жителя Псковской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
С начала сезона 2140 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:
- Псков – 476
- Великие Луки – 360
- Псковский МО – 134
- Опочецкий МО – 130
- Невельский МО – 129
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2638 клещей: снятых с людей – 2072, из объектов окружающей среды – 566.
Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%,
- иксодовым клещевым боррелиозом – 28,04%,
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,12%,
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,88%.
Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза в том числе у шести детей.