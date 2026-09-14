Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области в выходные

Два возгорания произошло в Псковской области по причине короткого замыкания в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В субботу, в 14:12, на улице Пушкинской в деревне Торошино Псковского муниципального округа произошло возгорание в жилом доме. Огонь уничтожил кровлю, помещения закопчены по всей площади. Привлекались 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.

Затем, в 21:18 в садовом некоммерческой товариществе «Смородинка» Великолукского округа выгорел садовый дом. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.