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В Великолукском округе подростка оштрафовали за серию краж

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За совершение краж из жилого дома несовершеннолетнего приговорили к штрафу в Великолукском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Несовершеннолетнего 2009 года рождения обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что подсудимый в период времени с 1 по 31 марта три раза незаконно проникал в жилой дом в деревне Сафроново Великолукского муниципального округа, откуда похитил имущество почти на 7 тысяч рублей.

Суд, с учетом признания вины, назначил подростку наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

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