Андрей Горкунов: В Куньинском округе стадо овец вырезала собака, а не волк

В сентябре жители Куньинского муниципального округа жаловались на то, что волк напал и убил стадо из почти десятка овец, что вызвала волнения среди населения. Однако при осмотре места происшествия выяснилось, что овец убила собака, а не волк, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, волк — неотъемлемая часть региональной экосистемы, и нападения на домашний скот являются естественным природным процессом.

«Волк традиционно обитает на территории нашего региона. Нападения на домашних животных — это неизбежный и естественный процесс. Случаев нападения на человека со стороны здоровых особей в Псковской области не фиксировалось», — добавил Андрей Горкунов.

Регулирование численности хищников в основном происходит в рамках любительской и спортивной охоты. Точечные меры принимаются, если волки появляются на особо охраняемых природных территориях: в этом случае министерство принимает специальное решение об отстреле конкретного количества особей.

Наиболее критичным временем для животноводов является осень, когда взрослые волки обучают молодняк охоте. Недавно в Палкинском муниципальном округе стая начала терроризировать местных жителей.

«Местные жители, выросшие в деревне, понимают, что волк, съевший овцу или собаку на свободном выгуле — это природа. Но когда выводок начинает терроризировать населенный пункт, мы действуем оперативно. Благодаря действиям охотников Палкинского района, в минувшие выходные стая была успешно ликвидирована: добыто шесть особей, еще одна ушла раненой», — рассказал замминистра.

Отдельно Андрей Горкунов прокомментировал недавний инцидент в Куньинском муниципальном округе, где, по предположениям местных жителей, волк напал на стадо овец. По его словам, предварительный осмотр места происшествия показал, что нападение совершила собака, а не волк, которая совершила подкоп под забор и вырезала овец.

Размер волчьих стай в регионе может достигать 18 особей, что четко определяется специалистами зимой по следам на снегу. При этом поведение и рацион хищников напрямую зависят от кормовой базы.