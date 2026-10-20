Андрей Горкунов: В Куньинском округе стадо овец вырезала собака, а не волк

В сентябре жители Куньинского муниципального округа жаловались на то, что волк напал и убил стадо из почти десятка овец, что вызвала волнения среди населения. Однако при осмотре места происшествия выяснилось, что овец убила собака, а не волк, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, волк — неотъемлемая часть региональной экосистемы, и нападения на домашний скот являются естественным природным процессом.
Регулирование численности хищников в основном происходит в рамках любительской и спортивной охоты. Точечные меры принимаются, если волки появляются на особо охраняемых природных территориях: в этом случае министерство принимает специальное решение об отстреле конкретного количества особей.
Наиболее критичным временем для животноводов является осень, когда взрослые волки обучают молодняк охоте. Недавно в Палкинском муниципальном округе стая начала терроризировать местных жителей.
Отдельно Андрей Горкунов прокомментировал недавний инцидент в Куньинском муниципальном округе, где, по предположениям местных жителей, волк напал на стадо овец. По его словам, предварительный осмотр места происшествия показал, что нападение совершила собака, а не волк, которая совершила подкоп под забор и вырезала овец.
Размер волчьих стай в регионе может достигать 18 особей, что четко определяется специалистами зимой по следам на снегу. При этом поведение и рацион хищников напрямую зависят от кормовой базы.