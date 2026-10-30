Росгвардейцы задержали псковича за серию похищений сливочного масла

В период с 22 по 28 октября сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совершили 333 выезда на охраняемые объекты области по сигналам «Тревога». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, за административные правонарушения задержаны 24 нарушителя.

Так, в Пскове задержана девушка в возрасте 25 лет, которая совершила кражу из магазина «Лента» на сумму 5 734 рубля. Также в Пскове был задержан мужчина, который несколько дней подряд совершал хищение сливочного масла.

Благодаря оперативным действиям нарядов группы задержания вневедомственной охраны правонарушители были задержаны.

Сотрудники Росгвардии три раза привлекались для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.