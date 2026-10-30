В Великих Луках установили подозреваемого в серии краж «умных» колонок и кофе

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили ранее судимого 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении четырёх краж из магазинов города. Как сообщили в ведомстве, в сентябре-октябре текущего года молодой человек похитил три «умные» колонки с голосовым помощником Алисой, а также несколько банок кофе.

По предварительным данным, сумма причинённого ущерба превысила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

В настоящее время он задержан в административном порядке. Ведётся следствие.