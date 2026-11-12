Уроженца Псковской области подозревают в подрыве полковника в Петербурге

Уроженца Псковской области подозревают в подрыве полковника в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, подозреваемый уже улетел через Стамбул в Кишинев.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По данным источника «Фонтанки.ру» , самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленобласти при помощи воздушного шара. Неизвестный подобрал «посылку» и в назначенное время в нужном месте сделал закладку для исполнителя. Предполагается, что шар прилетел со стороны Прибалтики.

Тайник опустошил 31-летний уроженец Псковской области. В 1:00 он установил взрывное устройство под днище машины, припаркованной у гипермаркета «Лента» на Колпинском шоссе.

В 2:43 мужчина уже сел на рейс в Стамбул. В 6:05 приземлился. Когда в Славянке прогремел взрыв, фигурант уже направлялся в Кишинев, откуда не осуществляется выдача подозреваемых российской стороне, пишет «Фонтанка.ру» .

Напомним, по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Отмечается, что трагедия произошла в полукилометре от того места, где в конце августа произошёл похожий взрыв. Тогда во время движения подорвали автомобиль военнослужащего. Мужчина погиб, а находившаяся рядом супруга получила тяжёлые ранения и была госпитализирована в реанимацию.