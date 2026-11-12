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19-летняя уроженка Дновского округа получила 8 лет колонии за убийство знакомого 14 ударами ножа

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19-летней уроженке Дновского муниципального округа, которая во время пьяной ссоры убила знакомого 14 ударами ножа. Дедовичский районный суд вынес приговор в виде 8 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото и видео: пресс-служба судов Псковской области

Как установило следствие, трагедия произошла 19 октября 2025 года. Подсудимая Брысь и ее знакомый распивали спиртные напитки, что переросло в конфликт. В ходе ссоры девушка схватила нож и нанесла оппоненту не менее 14 ударов по жизненно важным органам. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Также суд установил, что девушка применила не опасное для жизни и здоровья насилие к сотруднику полиции, который выполнял свои служебные обязанности.

В ходе судебного заседания подсудимая Брысь полностью признала свою вину. Суд квалифицировал ее действия части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

По совокупности преступлений девушке назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск и обязал Брысь выплатить 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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