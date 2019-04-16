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Каждый пятый пассажир ест в поезде «Доширак»

Сервис путешествий Туту.ру изучил вкусовые предпочтения пассажиров поездов. Путешественники рассказали, чем они любят питаться в дороге. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

Как только поезд трогается, большинство пассажиров садится за стол. Самыми популярными продуктами оказались жареная курица, вареные яйца, овощи по сезону, копченая колбаса. Так обедают/ужинают или завтракают в дороге 39% опрошенных.

Четверть респондентов - приверженцы здорового питания и не изменяют своим принципам даже в поезде. У них на столе только правильная пища (нет жареного, острого, соленого, копченого).

Каждый пятый (18%) берет с собой быстрорастворимую лапшу или пюре в пластиковых баночках. По 6% набрали варианты: «ничего не беру с собой из еды и питаюсь в вагоне-ресторане», «покупаю горячие готовые блюда у бабушек на перронах» и «покупаю снэки в киосках на перроне или в автоматах».