Пенсия летчикам и выдворение мигрантов: какие законы вступят в силу в ноябре

Опубликован список законопроектов, вступающих в силу в ноябре.

1 ноября. Летчикам и шахтерам пересчитают надбавку к пенсии

В ноябре пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Это предполагает федеральный закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ.

Дополнительные выплаты летчикам и шахтерам положены за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях труда.

Размер надбавки индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Перерасчет этих выплат проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

1 ноября. Правила производства вискового дистиллята ужесточат

В России ужесточат требования к производителям вискового дистиллята — спиртового полуфабриката, который используют для производства виски. Соответствующие нормы закона от 04.07.2026 № 231-ФЗ вступают в силу 1 ноября.

Прежде для висковых дистиллятов действовали исключения из общих правил, как и для винных, виноградных, кальвадосных, ромовых и некоторых других. В частности, предполагались более щадящие требования к производителям и получению ими соответствующих лицензий. Новые нормы устраняют эту несогласованность, приравнивая требования для производителей вискового дистиллята к требованиям для производителей этилового спирта.

Это позволит эффективнее противодействовать нелегальному производству и повысить качество выпускаемой продукции, рассчитывают законодатели.

1 ноября. Некоторое промышленное оборудование промаркируют

С 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года в России будет проходить эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов и запасных частей. Это предусматривает постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2026 № 1347, вступающее в силу 1 ноября.

Речь, в частности, идет об электрогенераторных установках с поршневым двигателем внутреннего сгорания (дизель-генераторных и газопоршневых установках), двигателях внутреннего сгорания, генераторах переменного тока, подшипниках, узлах лифтового оборудования и устройствах безопасности.

1 ноября. Взаимодействие с системой госплатежей оптимизируют

Правительство РФ по согласованию с Центральным банком и Минцифры сможет определять дополнительные категории платежей, информацию о которых нужно разместить в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Соответствующий закон от 04.08.2026 № 312-ФЗ вступает в силу 1 ноября.

Прежде такого права у кабмина не было. А в системе размещалась информация о начислении и уплате:

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ;

платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых в рамках госзаказа, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуг;

иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Возможность размещать информацию в ГИС ГМП позволяет использовать имеющиеся механизмы информирования плательщиков о платежных реквизитах на портале госуслуг, в банковских каналах обслуживания, а также дает плательщикам возможность оплачивать счета без необходимости ручного ввода реквизитов перевода, в том числе с использованием системы быстрых платежей (СБП).

ГИС ГМП также рассматривают в качестве инструмента автоматизации процессов продажи и аренды государственного и муниципального имущества на базе ГИС Торги.

3 ноября. Для выдворения мигрантов-нарушителей появится больше оснований

Перечень оснований для административного выдворения иностранцев из России будет расширен в два раза. Соответствующий федеральный закон от 04.08.2026 № 294-ФЗ вступает в силу 3 ноября.

Прежде в КоАП выдворение в качестве меры ответственности для иностранцев было предусмотрено в 22 статьях, среди которых, в частности, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил.

Новый закон увеличит число соответствующих статей КоАП более чем вдвое, до 45. Согласно вступающим в силу нормам, иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, нарушение режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования.

Помимо этого, выдворением может закончиться совершение правонарушений в области защиты государственной границы РФ. Речь идет о неповиновении законному распоряжению или требованию пограничников. Также документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность, пишет «Парламентская газета».

26 ноября. Приставы смогут заглянуть в кредитную историю

Бюро кредитных историй по запросу судебных приставов будет предоставлять им информацию, необходимую для проверки фактов превышения коллекторами полномочий. Соответствующие нормы закона от 07.06.2025 № 137-ФЗ вступают в силу 26 ноября.

Направить сведения в ответ на запрос судебных приставов можно будет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Предполагается, что это позволит ФСПП быстрее узнавать о нарушениях коллекторов и эффективнее контролировать их деятельность.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/top/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-noyabre.html