Президент Польши созвал срочное совещание с участием всех политических сил

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал совещание для разрешения ситуации в Конституционном суде.

«Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка», — говорится в обращении главы государства, зачитанном собравшимся у здания Конституционного суда.

При этом он призвал силовиков покинуть территорию инстанции и назвал стражей порядка силами принуждения, направленными правительством.

В основе произошедших событий лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правыми консерваторами-евроскептиками, которых представляет Навроцкий.

На этом фоне несколько дней назад стало известно о подготовке правящей коалиции к импичменту лидера Польши. Однако эта процедура требует поддержки со стороны Конституционного суда, который сейчас возглавляет Богдан Свенчковский, настроенный пропрезидентски.

В пятницу ситуация из-за конфликта вокруг руководства КС обострилась. На сайте инстанции появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей главой и вице-председателем Бартломеем Соханьским. На странице суда в соцсети Х эти данные опровергли и обвинили тех, кто причастен к этому фейку, в попытке государственного переворота.

В свою очередь, судья Анна Корвин-Петровская объявила себя новым председателем Конституционного суда. Она предупредила о риске нарушения общественного порядка, а также о возможной угрозе жизни и здоровью сотрудников учреждения, обосновав этим отказ пускать в здание кого-либо, включая президента. Позднее она уточнила, что готова позволить лидеру страны войти, если будет доказано, что это безопасно.

Навроцкий, летевший в Сенегал, экстренно вернулся в столицу. Сначала он провел совещание со Свенчковским. Затем, около 3:00 по московскому времени, он в сопровождении охраны пробился в здание Конституционного суда.

Эта ситуация вызвала серьезное сопротивление — как значительной части польской элиты, так и общественности, — и вылилась в протесты против действий правительства, пишет РИА Новости.