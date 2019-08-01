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Стали известны зарубежные города с самым дешевым общественным транспортом

Стало известно, в каких зарубежных городах общественный транспорт - самый дешевый. Таким образом, как пишет РИА «Новости», со ссылкой на ресурс momondo.ru, в Мехико, Панаме и Бухаресте туристам выгоднее перемещаться по городу на общественном транспорте, а в Риме и Мадриде дешевле арендовать автомобиль.

Источник: pixabay.ru

Даже учитывая низкую стоимость аренды автомобиля в мексиканской столице, передвигаться по городу на общественном транспорте все-таки дешевле. Стоимость проезда на автобусе эквивалентна 20 рублям, на такси - в среднем 125 рублям. Похожая ситуация в Панаме, где билет на общественный транспорт стоит 17 рублей, и в Бухаресте, где проехать в автобусе можно за 20 рублей.

В Риме и Мадриде туристам выгоднее арендовать автомобиль. Стоимость одной поездки на автобусе в итальянской столице - 110 рублей, в столице Испании - 111 рублей.

Путешествуя компанией, передвигаться на арендованной машине будет дешевле, чем на такси. В Риме десятикилометровая поездка на такси обойдется в 1 276 рублей, в Мадриде - в 998 рублей, в то время как сутки проката автомашины - 1168 и 1103 рубля соответственно. Расходы на арендованный автомобиль могут быть выше, если туристам придется пользоваться платными парковками.

По мнению экспертов сервиса, самая веская причина взять машину в аренду - междугородние переезды. Так, билет на автобус из Мадрида в Барселону стоит как минимум 3 600 рублей в одну сторону, а сутки аренды автомобиля - чуть больше 1 000 рублей.

Аналогичная ситуация с поездками по Мексике. Планируя тур к морю в Акапулько из мексиканской столицы, тоже лучше взять напрокат автомобиль. Билет на автобус в одну сторону стоит в среднем 2 600 рублей, а аренда машины - 584 рубля в день.

В Турции, Греции и на Кипре выгоднее пользоваться междугородними автобусами: путешествие из Антальи в Стамбул обойдется в 1 300 -1 700 рублей, из Афин в Фивы можно добраться за 740 рублей, а попасть из Ларнаки в Пафос - за 518 рублей. Аренда автомобиля в этих странах обойдется дороже и составит 1882 рубля в Турции и Греции и 1103 рубля - на Кипре.